Questa sera, venerdì 7 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Weekend in Taipei. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Weekend in Taipei – Trama

Weekend in Taipei è un film del 2024 diretto da George Huang. Il film racconta la storia di John Lawlor, un ex agente della DEA, che durante una missione sotto copertura si innamora di Josephine “Joey” Kwang, una delle migliori autiste di Taipei coinvolta nel mondo criminale. Costretto a fuggire, John ritorna a Taipei per una missione non ufficiale, dove si ritrova non solo a combattere contro un magnate della droga, ma anche a riaccendere la sua vecchia fiamma con Joey, ora sposata con il criminale che John deve fermare.

Weekend in Taipei – Cast

Luke Evans – John Lawlor

Gwei Lun-Mei – Josephine “Joey” Kwang

Sung Kang

Wyatt Yang

Pernell Walker

Zach Ireland

Patrick Lee

Virginia Chien

Lu Yi-ching

Tou Tsung-Hua

Tjarret Yong

Erin Adele Clark

Janet Hsieh

