Va in onda da martedì 19 agosto su Canale 5, una serie medical drama con elementi investigativi dal titolo Watson, spin off della saga di Sherlock Holmes. La serie è infatti ambientata sei mesi dopo la presunta morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty, alle Cascate di Reichenbach.

Watson: trama

Il dottor John Watson (Morris Chestnut), veterano e amico di Holmes, riprende la sua carriera medica come direttore della Holmes Clinic a Pittsburgh, specializzata in malattie rare e difficili da diagnosticare. Watson applica il metodo deduttivo appreso da Holmes per risolvere casi medici complessi, ma il suo passato investigativo lo raggiunge quando emergono indizi che Moriarty (Randall Park) potrebbe essere ancora vivo. La serie mescola dramma medico, mistero e riferimenti al mondo di Sherlock Holmes, esplorando il conflitto tra la nuova vita di Watson e il suo passato.

Watson: puntate e streaming

La prima stagione di Watson è composta da 13 episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti. La serie è trasmessa su Canale 5 in prima serata, con l’esordio il 19 agosto 2025, che include tre episodi, seguito da un appuntamento settimanale ogni martedì alle 21:30 circa. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity per una settimana dopo la messa in onda.

Cast Watson

Morris Chestnut interpreta il dottor John Watson, genetista clinico e protagonista che usa il ragionamento deduttivo per affrontare casi medici.

Eve Harlow è la dottoressa Ingrid Derian, neurologa brillante ma con un passato enigmatico e difficoltà nei rapporti coi colleghi.

Peter Mark Kendall interpreta i gemelli Stephens e Adam Croft, specialisti in malattie infettive e medicina funzionale, con personalità opposte.

Inga Schlingmann è la dottoressa Sasha Lubbock, reumatologa di origini cinesi, adottata da una famiglia americana, che affronta tensioni culturali.

Ritchie Coster è Shinwell Johnson, ex criminale londinese e assistente amministrativo della clinica, con utili contatti nel mondo criminale.

Rochelle Aytes è la dottoressa Mary Morstan, ex moglie di Watson e direttrice sanitaria della clinica, che mantiene un rapporto professionale con lui.

Randall Park interpreta Moriarty, l’arcinemico di Watson, il cui ritorno minaccia la sua nuova vita.

Adrian Holmes è il detective Marcus Hayes, collaboratore di Watson.

Fiona Vroom è la dottoressa Lily Park, chirurgo consulente della clinica.

