Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Volonté. L’uomo dai mille volti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Volonté. L’uomo dai mille volti – Trama

Volonté – L’uomo dai mille volti è un documentario del 2024 diretto da Francesco Zippel. Il film celebra il trentennale della morte di Gian Maria Volonté, uno dei più grandi attori del cinema italiano, ed è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 nella sezione Venezia Classici Documentari sul Cinema.

Il documentario ripercorre il percorso personale e artistico di Gian Maria Volonté, sottolineando la sua eredità come punto di riferimento per gli interpreti contemporanei. Attraverso testimonianze di familiari, amici e colleghi, insieme a immagini, clip e filmati inediti, il film esplora l’unicità di Volonté, la sua dedizione ossessiva al mestiere e il suo impegno politico, che lo portò a incarnare personaggi complessi in film come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e Il caso Mattei.

Il racconto evidenzia il suo approccio profondo, lontano dal metodo attoriale tradizionale, e la sua capacità di raccontare frammenti della storia italiana, dai western di Sergio Leone ai capolavori di Petri e Rosi. La narrazione è arricchita da aneddoti personali, come il suo amore per la libertà, il mare e la resistenza all’autorità, e da materiali d’archivio, inclusi gli sceneggiati RAI degli anni ’50-’60 e backstage inediti.

Volonté. L’uomo dai mille volti – Cast

Giovanna Gravina Volonté: figlia dell’attore, direttrice del festival “La valigia dell’attore” a La Maddalena, dove Volonté è sepolto.

Fabrizio Gifuni: attore e ammiratore di Volonté, considerato uno studioso della sua arte.

Valeria Golino: attrice, testimonia l’influenza di Volonté sugli interpreti moderni.

Valerio Mastandrea: attore, riflette sull’eredità artistica di Volonté.

Marco Bellocchio: regista, collaboratore di Volonté.

Margarethe Von Trotta: regista, offre una prospettiva internazionale.

Felice Laudadio: amico personale e collaboratore di Volonté.

Daniele Vicari: regista e fondatore della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté.

Angelica Ippolito: compagna di Volonté, condivide ricordi personali.

Mirko Capozzoli: biografo di Volonté.

Gianna Giachetti: compagna di corso in Accademia.

Pierfrancesco Favino: attore, sottolinea l’evoluzione del metodo di Volonté.

