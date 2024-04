Volami via, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 1 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Volami via, tratto dal libro autobiografico di Marie-Adeline Descamps “Vole avec moi”. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Volami via – Trama

Volami via, in onda su Rai1 il 1° aprile 2024, è un film del 2021 diretto da Christophe Barratier, noto per pellicole emozionanti come “Les Choristes”. La storia, tratta da una vicenda vera, racconta un’amicizia straordinaria tra due ragazzi: Thomas, un 29enne pigro e viziato, e Marcus, un 16enne affetto da una grave malattia.

Thomas, figlio di un medico, vive una vita agiata ma priva di responsabilità. Il padre, esasperato dal suo comportamento, decide di dargli una scossa affidandogli Marcus, un suo paziente affetto da una distrofia muscolare.

Inizialmente riluttante, Thomas si prende cura di Marcus con crescente affetto e dedizione. I due ragazzi, provenienti da mondi diametralmente opposti, imparano l’uno dall’altro e sviluppano un legame profondo che li aiuterà ad affrontare le sfide della vita.

Volami via – Cast

Il cast principale include:

Thomas è interpretato da Pio Marmaï

Marcus è interpretato da Esteban Oritz

Ludovic (il padre di Thomas) è interpretato da Gérard Jugnot

Cécile (la madre di Marcus) è interpretata da Mélanie Doutey

Anna (l’infermiera di Marcus) è interpretata da Alexandra Lamy

Altri interpreti:

François Berléand

Rufus

Brigitte Catillon

Lionnel Astier