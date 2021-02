Voice Anatomy: perché stasera non è in onda?

Voice Anatomy, il programma della seconda serata di Rai2 del lunedì condotto da Pino Insegno, stasera 1 febbraio non è in onda. Dopo essere stato trasmesso tra novembre e dicembre 2020 ed essere tornato in onda la settimana scorsa, 25 gennaio, il programma è stato sospeso. Chi si aspettava di ritrovarlo, è rimasto deluso.

Perché Voice Anatomy quindi non è in onda? I motivi non sono chiari, anche se l’ipotesi più probabile è che i bassi ascolti abbiano fatto decidere per una sospensione temporanea e per una messa in onda fuori garanzia. I profili social della rete confermano che si tratta di uno spostamento e non di una cancellazione definitiva e questo confermerebbe la nostra supposizione. D’altra parte, delle 10 puntate previste inizialmente, 6 sono andate in onda. Ne mancano poche e ci sarà già parecchio materiale registrato…

💕 ''L'unica cosa che non riceviamo mai abbastanza è l'amore, l'unica cosa che non doniamo mai abbastanza è l'amore.'' 🎙️ #VoiceAnatomy torna prossimamente su 👉 #Rai2 pic.twitter.com/aeln0zxiob — Rai2 (@RaiDue) February 1, 2021