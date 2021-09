Voglio essere un mago su Rai2: come funziona

Partirà stasera, 21 settembre 2021, in prima serata su Rai2 il nuovo talent show Voglio essere un mago, che vedrà protagonisti dodici ragazzi tra i 14 e i 18 anni. I giovani si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti. Il reality-talent è prodotto in collaborazione con Stand by me.

Voglio essere un mago: insegnanti

Nella prima puntata, gli apprendisti maghi – 7 ragazzi e 5 ragazze – dovranno cominciare a seguire i corsi e provare a migliorare in varie specialità magiche con la guida di insegnanti esperti: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia. A guidare le sorti del gruppo sarà il “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare i giovani e gli insegnanti nelle loro attività. A Silvan, invece, il compito di narrare gli eventi.

Voglio essere un mago: meccanismo

Ogni settimana i giovani apprendisti dovranno stupire gli spettatori con trucchi magici, per delle vere e proprie verifiche che affronteranno in gruppo. Sin dall’inizio saranno infatti divisi in casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu.

La squadra peggiore dovrà affrontare gli esami di sbarramento, in cui ogni componente della casata sarà a rischio bocciatura e, per evitarla, dovrà dimostrare di avere le competenze pratiche e teoriche necessarie per rimanere nella scuola. Tutti in gara quindi per conquistare il Diploma di mago ed il migliore tra loro si aggiudicherà la bacchetta d’oro.

Saranno dunque cinque settimane di divertimento, ma anche di impegno per gli apprendisti, che dovranno rispettare una serie di regole: isolamento rispetto al mondo esterno per evitare distrazioni, niente cellulari, divieto assoluto di lasciare il castello, indossare la divisa della casata, andare a letto presto e non entrare nelle stanze delle altre casate.

Le puntate di Voglio essere un mago saranno disponibili anche in streaming sulla pagina ufficiale del programma, a questo link.