Vivi e lascia vivere, la sesta ed ultima puntata

Il 28 maggio 2020, su Raiuno, va in onda la sesta ed ultima puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, ovvero una donna che, alla morte del marito, deve reinventarsi e ne approfitterà per cambiare vita.

Nel cast della fiction, oltre alla Ricci, compaiono anche, tra gli altri, Carlotta Antonelli (Nina), Giacomo Di Concilio (Giovanni), Silvia Mazzieri (Giada), Antonio Gerardi (Renato) e Massimo Ghini (Toni).

Vivi e lascia vivere, l’ultima puntata

Undicesimo episodio: “La minaccia”

La minaccia: In ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell’incidente di Giovanni e decide di rischiare pur di rivedere il ragazzo, al quale si è legato come a un figlio. Renato riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto…

Dodicesimo episodio: “L’addio”

L’attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l’aspetta…

Vivi e lascia vivere, streaming

E’ possibile vedere Vivi e lasci vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.