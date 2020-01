Vittorio Grigolo chiede a Stefania Seimur di sposarlo ad All Together Now (gallery)

Colpo di scena ad All Together Now! Il celebre tenore Vittorio Grigolo, ospite di punta della puntata finale di stasera, 2 gennaio 2020, ha chiesto alla fidanzata Stefania Seimur di sposarlo, inginocchiandosi di fronte a lei con tanto di anello.

Dopo un’esibizione nella quale il tenore ha cantato il brano Historia de un amor e lei ha danzato, Michelle Hunziker ha dato l’aggancio per una sorpresa orchestrata prima della registrazione. Visibilmente emozionata – sebbene il matrimonio tra i due fosse nell’aria da un po’ -, Stefania ha risposto positivamente e i due si sono scambianti un appassionato bacio.

A voi le immagini della proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo a Stefania Seimur.