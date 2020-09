Vittoria Schisano: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery)

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Vittoria Schisano e dal ballerino Marco De Angelis, new entry del programma, che ha già ballato però nello stesso format all’estero. La coppia ha ballato una bella Salsa sulle note della canzone Dancing Queen degli Abba.

Vittoria Schisano: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una bellissima coreografia d’esordio per questa coppia, che ha mostrato subito di avere tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine. Il voto totale della coppia è stato di 35 punti a causa di un 3 (inspiegabile) di Mariotto.

A voi il video dell’esibizione di Vittoria Schisano e Marco De Angelis di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.