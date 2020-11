Il 30 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Vite in fuga, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, devono cambiare identità per sfuggire a chi sta cercando di rovinare la loro vita.

Il cast della serie, oltre a Gioè ed alla Valle, include anche Tobias De Angelis (Alessio), Teclia Insolia (Ilaria), Barbora Bobulova (Agnese), Giorgio Colangeli (Cosimo), Pierpaolo Spollon (Agente Polito), Marco Cocci (Riccardo) ed Ugo Pagliai.

Vite in fuga, la quarta puntata

Episodio 7: “Giugno”

Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro, come guardia giurata per un’azienda di portavalori. I coniugi Caruana hanno trovato un nuovo equilibrio: si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità. Qualcuno ha scoperto le loro vere identità.

Episodio 8: “Gabriele”

L’indagine dell’ispettrice Serravalle giunge ad una svolta importante quando scopre che Gloria Santini (Vera Dragone), l’amante di Claudio Caruana, dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro, non è mai salita su un volo per il Brasile che aveva prenotato e sembra essere sparita nel nulla. Nel frattempo Ilaria teme che la persona che li sta ricattando possa essere Gabriele (Romano Reggiani) e lo affronta.

Vite in fuga, streaming

E’ possibile vedere Vite in fuga in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.