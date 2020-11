Vite in fuga, il cast

Una famiglia che deve diventarne un’altra per salvarsi. E’ quella protagonista di Vite in fuga, la nuova miniserie di Raiuno in onda dal 22 novembre 2020 e che vede al centro, appunto, la famiglia Caruana, alle prese con la necessità di fuggire da Roma e rifugiarsi ad Ortisei, cambiando identità per evitare di essere individuati da chi lista minacciando.

Il cast principale della serie tv, co-prodotta da Rai Fiction e da Paypermoon Italia, include volto molto amati della fiction italiana, ma anche volti giovani. Scopriamo insieme, quindi, il cast di Vite in fuga.

Claudio Gioè è Claudio Caruana/Giorgio Marasco

45 anni, è il direttore generale del Banco San Mauro, un professionista al vertice di una bella carriera. Una vita serena, assieme alla sua bella famiglia, una moglie innamorata, un figlio e una figlia che non hanno mai creato problemi.

Il fallimento del Banco San Mauro crea una grossa crepa nella sua vita agiata: Claudio è sotto inchiesta, assieme ad alcuni colleghi. Bersaglio di minacce anonime, Claudio inizia a temere davvero per la propria vita e reputazione quando il collega e amico Riccardo Elmi (Marco Cocci) viene trovato morto e tutti gli indizi sembrano suggerire che il colpevole sia proprio lui.

La fuga appare l’unica soluzione possibile, Claudio decide di accettare l’aiuto di Cosimo Casiraghi, ex agente segreto, che offre ai Caruana una soluzione ardita ma necessaria: identità fittizie, un passato nuovo di zecca e una nuova vita, da iniziare lontano, tra le montagne dell’Alto Adige.

Ed è proprio vivendo una “finta” esistenza che Claudio scoprirà tutta la sua fragilità e le ipocrisie su cui ha costruito la sua vita. Per riprendere la sua vera identità, con uno sguardo nuovo, sul passato e sul futuro, dovrà affrontare le proprie colpe e ricostruire il rapporto con la sua famiglia e con sé stesso.

