Il giorno 4 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Shannon Lowery. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che a causa di insormontabili problemi economici non riuscirà mai a trasferirsi a Houston per seguire da vicino il programma. Questo causerà continui problemi e nessun vero progresso nel corso dei dodici mesi.

Vite al limite – Shannon Lowery

Shannon, la protagonista, ha 39 anni, vive a Tucson, Arizona, e all’inizio del suo percorso pesa 335 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pari a zero, perdendo soltanto 18 kg per arrivare a 317 chilogrammi.

Shannon Lowery oggi

La pagina Facebook di Shannon ci informa sui suoi tentativi di migliorare ma apparentemente senza grosso successo. Nella foto a sinistra vediamo la foto di un workout in palestra.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Shannon Lowery

Il primo appuntamento con l’episodio su Shannon Lowery è previsto lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).