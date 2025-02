Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 27 febbraio 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 13 di Vite al limite con protagonista Krystal Armintor. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo determinato a cambiare la sua vita.

Vite al limite – Krystal Armintor

Krystal, la protagonista, ha 36 anni, vive a Pasadena, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, scendendo a 176 chilogrammi, per perdere ben 92 kg.

Krystal Armintor oggi che fine ha fatto

Siamo di fronte a una caso veramente virtuoso. Krystal si impegna a fondo e riesce a perdere parecchi chili solo cambiando alimentazione. Così si sottopone all’operazione e quello che accade è stupefacente. Nella foto a fianco vediamo i progressi a gennaio 2025, che dimostrano come il suo sia un caso di incredibile successo..

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Krystal Armintor

Il primo appuntamento con l’episodio su Krystal Armintor è previsto per giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).

