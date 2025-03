Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 6 marzo 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 13 di Vite al limite con protagonista Karen Suffern. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che di fatto rifiutava la realtà e la necessità di cambiare abitudini di vita.

Vite al limite – Karen Suffern

Karen, la protagonista, ha 42 anni, vive a Rocky Mount, North Carolina, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà pessimi risultati, scendendo a 250 chilogrammi, per perdere solo 24 kg.

Karen Suffern oggi che fine ha fatto

Le prime difficoltà di Karen nei tre mesi iniziali di programma nascono dalla sua agorafobia che le impedisce di muoversi di casa. Segue dunque il programma a distanza e perde una ventina di chili, ma quando si comincia a fare sul serio rifiuta di andare oltre e in modo infantile dà la colpa alla bilancia “difettosa”. Alla fine esce dal programma anzitempo e a d oggi non si hanno aggiornamenti sul suo stato di salute.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Karen Suffern

Il primo appuntamento con l’episodio su Karen Suffern è previsto per giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram