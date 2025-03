Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 20 marzo 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 13 di Vite al limite con protagonista Jacky Rodgers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che pur ottenendo qualche successo, ha fatto un’enorme fatica a cambiare il suo stile di vita.

Vite al limite – Jacky Rodgers

Jacky, la protagonista, ha 32 anni, vive a Linden, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 322 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati non eccezionali, scendendo a 253 chilogrammi, per perdere 69 kg.

Jacky Rodgers oggi che fine ha fatto

Inizialmente Jacky perde pochissimo peso ai primi controlli, per fermarsi del tutto quando viene colpita da un grave lutto in famiglia. Successivamente si rimette in carreggiata e raggiunge l’obiettivo di scendere sotto le 600 libbre (circa 270 kg) per poter accedere all’operazi0ne bariatrica. Non se ne hanno più notizia dala fine dello show ma l’emittente ha annunciato un sequel della sua puntata.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Jacky Rodgers

Il primo appuntamento con l’episodio su Jacky Rodgers è previsto per giovedì 20 marzo 2025 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).

