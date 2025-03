Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 13 marzo 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 13 di Vite al limite con protagonista Gary Hawkins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che di fatto rifiutava la realtà e la necessità di cambiare abitudini di vita.

Vite al limite – Gary Hawkins

Gary, il protagonista, ha 32 anni, vive a Oakland, California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 346 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pressoché nulli, scendendo a 341 chilogrammi, per perdere solo 5 kg.

Gary Hawkins oggi che fine ha fatto

Gary, che è obeso fin dalla tenera età e sfiorava i 90 kg già a dieci anni, non riesce proprio ad applicare lo stretto regime di dieta voluto dal Dottor Now, e non perde praticamente nulla, finché al decimo mese il suo programma si interrompe e da lì non ne sappiamo più nulla.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Gary Hawkins

Il primo appuntamento con l’episodio su Gary Hawkins è previsto per giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram