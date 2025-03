Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 27 marzo 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 13 di Vite al limite con protagonista DeShaun Davis (a volte chiamato anche DeShawn Davis). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che si è letteralmente rifiutato di farsi aiutare.

Vite al limite – DeShaun Davis

DeShawn, il protagonista, ha 28 anni, vive a Omaha, Nebraska, e non sappiamo né quanto pesasse all’inizio del suo percorso né alla fine, e subito sotto ne spieghiamo i motivi.

DeShaun Davis oggi che fine ha fatto

La puntata è ai limiti dell’assurdo, perché DeShaun fin dall’inizio trova qualunque scusa per non cambiare stile di vita. Addirittura per la prima volta nella storia dello show, non si riesce nemmeno a farlo uscire di casa perché il soggetto sostiene di non avere mai comprato un paio di scarpe e quindi di non poter appoggiare il piede a terra. Di conseguenza non si pesa e finisce per uscire dal programma. Oggi non abiamo più notizie su di lui.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda DeShaun Davis

Il primo appuntamento con l’episodio su DeShaun Davis è previsto per giovedì 27 marzo 2025 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).

