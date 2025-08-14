Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 14 agosto 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 1 di Vite al limite nella versione brasiliana. I protagonisti stavolta sono due, Welton e Marcelo.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Welton e Marcelo

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Welton e Marcelo è previsto per giovedì 14 agosto 2025 alle ore 21,30 su Real Time (canale 31 DTT).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram