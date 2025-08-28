Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 28 agosto 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 1 di Vite al limite nella versione brasiliana. I protagonisti stavolta sono Rafael e Ana. I due pastori devono sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica per migliorare la loro salute. Rafael, però, incontra difficoltà nell’adottare la disciplina richiesta per il percorso pre-operatorio. Ana, più determinata, inizia per prima il processo, seguendo il programma medico con impegno. Col tempo, Rafael trova la motivazione necessaria e decide di intervenire attivamente, seguendo le orme di Ana e affrontando il percorso con rinnovata determinazione.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando vanno in onda Rafael e Ana

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Rafael e Ana è previsto per giovedì 28 agosto 2025 alle ore 21,30 su Real Time (canale 31 DTT).

