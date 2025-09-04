Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 4 settembre 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 1 di Vite al limite nella versione brasiliana. I protagonisti stavolta sono Fernando Pires e Thaiane Goes. Fernando, affetto da nanismo e obesità, considera la chirurgia bariatrica la soluzione ideale per affrontare i suoi problemi di salute. Thaiane, che fin dall’infanzia ha vissuto l’isolamento a causa dell’obesità, sceglie la chirurgia bariatrica per ritrovare benessere e autostima.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando vanno in onda Fernando e Thaiane

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Fernando e Thaiane è previsto per giovedì 4 settembre 2025 alle ore 21,30 su Real Time (canale 31 DTT).

