Il giorno 7 agosto 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 1 di Vite al limite nella versione brasiliana. Il protagonista è Andrea, una donna che passa gran parte del tempo a letto, sola, mangiando. Spenta e senza energie per condurre una vita attiva, si trova ora a fronteggiare seri problemi di salute. La chirurgia bariatrica rappresenta la sua unica soluzione.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Andrea

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Andrea è previsto per giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21,30 su Real Time (canale 31 DTT).

