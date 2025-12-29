Vita da gatto, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Vita da gatto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Vita da gatto – Trama

“Vita da gatto” (titolo originale: Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû) è un film francese del 2023 diretto da Guillaume Maidatchevsky, ispirato al romanzo omonimo di Maurice Genevoix del 1931. Si tratta di una commovente storia family/adventure per tutta la famiglia, con splendide riprese naturalistiche spesso girate ad “altezza di gatto”.

Clémence è una bambina di 10 anni che vive a Parigi e trova in soffitta un adorabile gattino orfano, nato tra i tetti della città: lo chiama Rroû (nome onomatopeico che richiama le fusa). Nasce subito un legame speciale e indissolubile tra i due. Quando la famiglia parte per le vacanze in una casa di campagna nei Vosgi (montagne del nord-est della Francia), per il gattino abituato alla vita urbana inizia una grande avventura: il richiamo della natura lo spinge a esplorare boschi, fattorie e sentieri selvaggi, incontrando animali sconosciuti, pericoli e persino una lince.

Nel frattempo Clémence affronta le difficoltà di una famiglia in crisi (i genitori sono sull’orlo della separazione) e stringe amicizia con Madeleine, una vicina inizialmente burbera ma dal cuore d’oro che si affeziona sia alla bambina che al suo micetto. Il film racconta una doppia crescita: quella curiosa e istintiva del gattino che scopre la libertà della vita selvaggia e quella emotiva della piccola padroncina che impara a confrontarsi con i cambiamenti della vita.

Vita da gatto – Cast

Capucine Sainson-Fabresse → Clémence (la bambina protagonista)

Corinne Masiero → Madeleine (la vicina di casa)

Lucie Laurent → (ruolo della madre / altro ruolo familiare)

Nicolas Umbdenstock (o Nicolas Casar-Umbdenstock) → (ruolo del padre o altro personaggio adulto)

Juliette Gillis → (ruolo secondario)