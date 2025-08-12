Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il programma Virgins (in italiano “Vergini”) è una docuserie di TLC che segue il percorso di quattro adulti tra i 30 e i 40 anni che non hanno mai avuto esperienze sessuali, mentre affrontano l’amore, l’intimità e la scoperta di sé. La prima stagione prende il via su Real Time martedì 12 agosto 2025.

La serie segue quattro persone – Deanne, Alex, Rhasha e Sonali – che, per motivi personali, culturali o emotivi, non hanno mai avuto rapporti sessuali. Il programma documenta il loro viaggio mentre escono dalla loro zona di comfort, affrontando appuntamenti, paure personali e nuove esperienze, come speed dating, sessioni con terapisti del sesso o esplorazioni come il BDSM. La serie non si concentra solo sull’aspetto fisico, ma esplora vulnerabilità, crescita personale e la ricerca di autostima e connessione emotiva. Ogni episodio mostra momenti di imbarazzo, scoperte personali e tentativi di superare le proprie insicurezze per trovare l’amore o raggiungere una maggiore accettazione di sé.

Orario e quante puntate

La serie va in onda ogni martedì dal 12 agosto alle 21:30 su Real Time (canale 31) e in streaming su Discovery+. La prima stagione di Virgins è composta da sei episodi, trasmessi due alla volta.

Cast e attori

Deanne Black, 35 anni, Los Angeles, California: Ambitiosa ma molto selettiva, tende a scartare rapidamente i potenziali partner. Cerca di abbassare le sue difese per aprirsi al dating.

Alex Stunz, 34 anni, Reading, Pennsylvania: Vive nell’attico dei genitori e guida il minivan della madre. Spinto dalle sorelle a essere più indipendente, cerca di entrare nel mondo degli appuntamenti.

Rhasha Newkirk, 42 anni, Jacksonville, Florida: Dopo un divorzio e una perdita di peso di 36 kg, è pronta a esplorare la sua sessualità, inclusi interessi come il BDSM, nonostante sia rimasta casta anche durante il matrimonio.

Sonali Chandra, 37 anni, Hollywood, California: Cresciuta in una famiglia sud-asiatica conservatrice, ha poca esperienza di appuntamenti e paure legate all’intimità. Cerca di superare i tabù culturali e personali.

