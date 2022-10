Vincenzo Malinconico, dov’è stato girato?

In Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, la nuova fiction in onda su Raiuno a partire da giovedì 20 ottobre 2022, non viene citata una città d’ambientazione della serie. Le vicende che hanno come protagonista l’avvocato che dà il titolo alla serie ed interpretato da Massimiliano Gallo si svolgono però in Campania, questo è certo.

La fiction, tratta dai libri di Diego De Silva (che della serie è anche sceneggiatore) e diretta da Alessandro Angelini, si è infatti avvalsa del sostegno della Film Commission Regione Campania. In particolare, le riprese sono avvenute a Salerno, città di cui si possono vedere, nel corso della serie, le numerose vie.

Stando a quanto riportato da Fenailp Salerno, le location selezionate sono state il Tribunale, la Stazione Marittima, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare cittadino e il centro storico.

Alcune scene, però, sono state girate anche in Costiera Amalfitana, a Cetara e Vietri, e in provincia, a Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma. Le riprese sono cominciate a giugno 2021 e sono durate sedici settimane.