Vieni da me non è in onda: perché?

Oggi Vieni da me non è in onda in diretta e da lunedì 16 marzo non sarà più trasmesso (momentaneamente). Il programma di Rai1, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14, è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta di uno dei tanti programmi che si sono dovuti “sacrificare” per l’epidemia che sta colpendo in questi giorni il nostro paese.

Come altri programmi, infatti, Vieni da me è ricco di ospiti, sorprese e storie ed ha un ricco cast sia davanti, che dietro le quinte. Per evitare quindi di violare le disposizioni governative in materia sanitaria, la trasmissione condotta da Caterina Balivo ha fatto un passo indietro, lasciando spazio a programmi di carattere informativo.

Al posto di Vieni da me sarà quindi in onda fino a data da destinarsi – fino a quando non sarà rientrata l’emergenza sanitaria – La vita in diretta, il programma di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che anticiperà così la sua messa in onda, iniziando alle 14 nella sua prima parte (fino alle 15.40) e riprendendo alle 16.50 per la seconda parte.