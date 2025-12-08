Video l’Eredità 8 dicembre 2025: Lodovica di Reggio Emilia

L’Eredità di lunedì 8 dicembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Lodovica/strong> di Reggio Emilia.
Lodovica lavora come impiegata. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 23.750 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 8-12-2025
La soluzione della puntata è: ESPERTO.
