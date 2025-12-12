Video l’Eredità 11 dicembre 2025: Marcello di Napoli vince 4.688 euro

L’Eredità di giovedì 11 dicembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Marcello di Napoli.
Marcello vive attualmente a Verona. E’ un pensionato, ma ha lavorato per 40 anni in banca. Al suo tredicesimo tentativo è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 4.688 euro. Bravo! Il suo montepremi totale va quindi a 4.688 euro.
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 11-12-2025
La soluzione della puntata è: BARCA.
