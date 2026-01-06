Video l’Eredità 6 gennaio 2026: Federico di Reggio Emilia vince 43.750 euro

L’Eredità di lunedì 5 gennaio 2026. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Federico di Reggio Emilia.
Federico è neolaureato in sviluppo locale. Al suo secondo tentativo è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 43.750 euro. Bravissimo!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 6-1-2026
La soluzione della puntata è: FARFALLA.
