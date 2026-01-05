Video l’Eredità 4 gennaio 2026: Giulio di Milano

L’Eredità di domenica 4 gennaio 2026. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Giulio di Milano.
Giulio è un esperto di carte di pagamento. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 21.250 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 4-1-2026
La soluzione della puntata è: PORTA.
Lascia un commento