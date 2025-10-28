Video l’Eredità 28 ottobre 2025: Michela di Nus vince 47.500 euro

L’Eredità di martedì 28 ottobre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Michela di Nus, in provincia di Aosta.
Michela ha origini sarde e lavora come formatore e tutor. Al suo secondo tentativo è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 47.500 euro. Bravissima!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 28-10-2025
La soluzione della puntata è: TESTE.
Lascia un commento