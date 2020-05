Video l’Eredità 28 maggio 2020: Desirèe

L’Eredità di giovedì 28 maggio 2020. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata, diventando campione del programma, è Desirèe.

Desirèe, di San Cesareo, è insegnante di sostegno e laureata in storia medievale che ha appena discusso la tesi di specializzazione online. Era stata campionessa nel 2013. Al suo secondo tentativo non è riuscita a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che valeva 22.500 euro dopo qualche dimezzamento. Ricordiamo che il montepremi in caso di vittoria va interamente alla Protezione Civile.

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)

La soluzione della puntata è: PROPOSITO.