Video l’Eredità 28 giugno 2020: Giuseppe Galanti vince l’ultima puntata

L’Eredità di domenica 28 giugno 2020. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere l’ultima puntata di questa edizione è nuovamente Giuseppe Galanti.

Giuseppe è di Roma, ma vive vicino a Benevento. Laureato in Giurisprudenza, ha deciso di seguire la sua passione per la campagna. Durante la quarantena ha preso lezioni di cucina dalla sorella Giulia. Al suo terzotentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che valeva 47.500 euro dopo due dimezzamenti.

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)

La soluzione della puntata è: VELOCITA’.