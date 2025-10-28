Video l’Eredità 27 ottobre 2025: Simone di Cellio con Breia

L’Eredità di lunedì 27 ottobre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Simone di Cellio con Breia, in provincia di Vercelli.
Simone lavora come analista informatico. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 24.375 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 27-10-2025
La soluzione della puntata è: PRINCIPE.
