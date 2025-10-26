Video l’Eredità 26 ottobre 2025: Michela di Nus

L’Eredità di domenica 26 ottobre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Michela di Nus, in provincia di Aosta.
Michela ha origini sarde e lavora come formatore e tutor. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 25.000 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 26-10-2025
La soluzione della puntata è: BOTTONE.
