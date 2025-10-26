Video l’Eredità 25 ottobre 2025: Andrea di Bergamo

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

L’Eredità di sabato 25 ottobre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Andrea di Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Andrea è un impiegato ed è del segno dello Scorpione. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 21.250 euro. Peccato, riproverà domani!

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).

La soluzione della puntata è: CONTRO.