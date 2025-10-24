Video l’Eredità 24 ottobre 2025: Gabriele di Rovereto

L’Eredità di venerdì 24 ottobre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Gabriele di Rovereto, in provincia di Trento.
Gabriele lavora al front office del Museo della Guerra di Rovereto. Al suo secondo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 42.500 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 62:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 24-10-2025
La soluzione della puntata è: POSTA.
