Video l’Eredità 23 ottobre 2025: Gabriele di Rovereto vince 20.000 euro

L’Eredità di giovedì 23 maggio 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Gabriele di Rovereto, in provincia di Trento.

Gabriele lavora al front office del Museo della Guerra di Rovereto. Al suo primo tentativo è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 20.000 euro. Bravissimo!

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 62:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).

Video L’Eredità del 23-10-2025

La soluzione della puntata è: BUCO.

