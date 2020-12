Video l’Eredità 23 dicembre 2020: Francesco Angeloni campione, Massimo si ritira

L’Eredità di mercoledì 23 dicembre 2020. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Francesco Angeloni di Roma. Dopo il triello, Massimo Cannoletta, campione per oltre 30 puntate, ha annunciato il proprio ritiro, con le lacrime agli occhi.

Francesco è un ingegnere per l’ambiente e il territorio. Lavora come dirigente della rete ferroviaria italiana. E’ papà di due gemelline. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 31.250 euro. Peccato, riproverà domani.

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)

La soluzione della puntata è: MANTO.