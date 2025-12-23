Video l’Eredità 22 dicembre 2025: Marco di Cumiana vince 50mila euro

L’Eredità di lunedì 22 dicembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Marco di Cumiana (Torino).
Marco è un ingegnere. Al suo secondo tentativo è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 50.000 euro. Bravo!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 22-12-2025
La soluzione della puntata è: PROFILO.
