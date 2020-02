Video l’Eredità 21 febbraio 2020: Aldo di Como vince 210mila euro

L’Eredità di venerdì 21 febbraio 2020. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata, diventando campione del programma, è Aldo.

Aldo viene da Como, è un rappresentante per una ditta farmaceutica, ha una compagna di nome Luigina e due figli. E’ appassionato di bicicletta. Al suo primo tentativo è riuscito ad indovinare la soluzione de La Ghigliottina e a vincere il montepremi della serata, che, dopo alcun dimezzamento, valeva ben 210.000 euro! Bravissimo! Avendo conquistato il montepremi massimo, non potrà ritornare come concorrente.

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)

La soluzione della puntata è: LUCIDO.