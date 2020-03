Video l’Eredità 18 marzo 2020: Gabriele di Frosinone vince 90mila euro

L’Eredità di martedì 18 marzo 2020. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata, diventando campione del programma, è Gabriele.

Gabriele è di Frosinone, studia Monitoraggio e conservazione delle biodiversità. E’ fidanzato con Federica. Al suo primo tentativo è riuscito ad indovinare la soluzione de La Ghigliottina e a vincere il montepremi della serata, che, dopo un solo dimezzamento, valeva 90.000 euro. Bravissimo! I festeggiamenti però sono stati particolarmente “pacati”, perché la puntata è stata registrata quando era entrato in vigore il primo decreto per il coronavirus, quello che impediva di avere pubblico in studio (e neppure Professoresse).

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa.

La soluzione della puntata è: INTERVISTA.