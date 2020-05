Video l’Eredità 18 maggio 2020: Simona di Catania

L’Eredità di lunedì 18 maggio 2020. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata, diventando campione del programma, è Simona.

Simona è è di Catania ma vive a Roma. Laureata in scienze politiche non vede i genitori da Natale.. Al suo primo tentativo non è riuscita a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina, guadagnando il montepremi della serata, che valeva 50.000 euro dopo due dimezzamenti. Ricordiamo che il montepremi in caso di vittoria va interamente alla Protezione Civile.

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)

La soluzione della puntata è: DISCORSO.