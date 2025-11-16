Video l’Eredità 16 novembre 2025: Marcello di Napoli

L’Eredità di domenica 16 novembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Marcello di Napoli.
Marcello vive attualmente a Verona. E’ un pensionato, ma ha lavorato per 40 anni in banca. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 25.000 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 16-11-2025
La soluzione della puntata è: CAMPAGNA.
