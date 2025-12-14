Video l’Eredità 13 dicembre 2025: Alessandro di Roma

L’Eredità di sabato 13 dicembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Alessandro di Roma.
Alessandro è uno studente di lettere. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 80.000 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 13-12-2025
La soluzione della puntata è: GRECO.
