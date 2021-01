Video l’Eredità 11 gennaio 2021: Gabriele Leoncini

L’Eredità di lunedì 11 gennaio 2021. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Gabriele Leoncini di Roma.

Gabriele Leoncini vive tra l’Italia e la Francia, è ricercatore in Ingegneria a Lione ed è laureato in Ingegneria Energetica. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 55.000 euro. Peccato, riproverà domani!

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)

La soluzione della puntata è: BAMBOLA.