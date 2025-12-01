Video l’Eredità 1 dicembre 2025: Marta di Fara Novarese vince 21.250 euro

L’Eredità di lunedì 1 dicembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Marta di Fara Novarese (Novara).
Marta lavora come coordinatore di un laboratorio chimico. Al suo quarto tentativo è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 21.250 euro. Brava!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 1-12-2025
La soluzione della puntata è: COPPIA.
