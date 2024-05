VIDEO – Enrico Mentana risponde a Lilli Gruber e minaccia le dimissioni

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ieri sera Enrico Mentana al termine del Tg La7. è andato giù durissimo contro la collega Lilli Gruber, che il giorno prima all’inizio del suo programma che invece delle canoniche 8:30 aveva dovuto attendere più di 15 minuti per andare in onda, lo aveva definito “incontinente” (in senso metaforico, ovviamente, per aver sforato).

“Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli”, ha detto Mentana a fine telegiornale. “Come ogni lunedì, siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Lilli Gruber ha avuto delle parole molto sgradevoli. Gradirei che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che ha accompagnato queste 24 ore. Domani sera vedremo se ci sarà stato qualcosa, se no ne trarrò le conclusione e le dirette conseguenze.”

E c’è già chi ha ipotizzato che dietro questa dura presa di posizione ci sia un’offerta milionaria del gruppo Discovery. Ecco lo sfogo in video, dal minuto 32:00 circa.

Video Mentana contro Lilli Gruber