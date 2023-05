Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi su TV8: puntate e streaming

Inizia questa sera, martedì 23 maggio 2023, il nuovo programma di Victoria Cabello che, dopo la vittoria a Pechino Express 2022, vedremo ancora in coppia con Paride Vitale.

I due, infatti, presenteranno insieme Viaggi Pazzeschi, un nuovo format che porterà la coppia, di puntata in puntata, a scoprire nuove città guidati da tre italiani che vivono in quella città. Al termine di ogni puntata, la coppia Cabello-Vitale sceglierà chi tra i tre partecipanti ha avuto il merito di regalare l’esperienza più bella e il vincitore sarà premiato con un viaggio per una meta a sua scelta in tutto il mondo.

Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi su TV8: quando va in onda?

Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi va in onda su TV8 ogni martedì in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Martedì 23 maggio verranno proposte le prime due puntate, della durata di circa 60 minuti ciascuna, mentre dalla settimana successiva verrà trasmessa una puntata e la replica della precedente.

Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi: puntate e streaming

La prima stagione di Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi si compone di 6 puntate ambientate in 6 città diverse.

Puntata 1: Helsinki

Puntata 2: Parigi

Nelle successive puntate le città visitate saranno Berlino, Liverpool e Madrid. Inoltre, in una puntata ci sarà un tour del Marocco. Tutte le puntate sono visibili su TV8 durante la messa in onda televisiva ma non saranno disponibili in modalità on demand.