Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Vicino all’orizzonte. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Vicino all’orizzonte – Trama

Vicino all’orizzonte (titolo originale Dem Horizont so nah) è un film drammatico-sentimentale tedesco del 2019, diretto da Tim Trachte e tratto dal romanzo autobiografico di Jessica Koch. Racconta una storia d’amore intensa e tragica ispirata a eventi reali.

Estate 1999. Jessica, una diciottenne solare e curiosa, conduce una vita semplice, lavorando con la famiglia e circondata da amici. Durante una serata al luna park per il suo compleanno, incontra Danny, un affascinante ragazzo tedesco-americano, modello e kickboxer. Tra i due scatta un’attrazione immediata, che si trasforma presto in un amore travolgente. Tuttavia, Danny nasconde un doloroso segreto: da bambino, a 11 anni, ha subito abusi fisici e sessuali dal padre, che lo ha anche infettato con l’HIV. Consapevole della sua malattia e delle difficoltà di una relazione, Danny cerca inizialmente di respingere Jessica, ma la tenacia della ragazza lo convince ad aprirsi.

Jessica scopre la verità sulla malattia di Danny e sul suo passato traumatico, inclusa la sua stretta amicizia con Tina, un’ex tossicodipendente anche lei vittima di abusi. Nonostante le sfide, Jessica sceglie di restare accanto a Danny, accettando anche il legame particolare tra lui e Tina. La storia prende una svolta drammatica quando Tina, sconvolta dalla notizia della scarcerazione del padre, ha una ricaduta e muore. Questo evento, unito al peggioramento della salute di Danny, porta i due protagonisti a confrontarsi con la fragilità della vita. Dopo un viaggio insieme negli Stati Uniti (girato in Portogallo), Danny, consapevole di avere poco tempo, decide di non proseguire le cure per morire in modo indipendente. Lascia a Jessica una lettera d’addio, citando una poesia di Joseph von Eichendorff sull’orizzonte, simbolo del confine tra vita e morte, dove spera di rincontrarla un giorno. Jessica, pur devastata, accetta la sua scelta, portando con sé il ricordo di un amore profondo.

Vicino all’orizzonte – Cast

Luna Wedler interpreta Jessica Koch: giovane attrice svizzera, nota per ruoli in Biohacker e Blue My Mind. La sua performance è stata premiata con un Bavarian Film Award come migliore giovane attrice.

Jannik Schümann interpreta Danny Taylor: attore tedesco con esperienza in film come Submergence, La conseguenza e Monster Hunter. Ha descritto il ruolo di Danny come un’opportunità unica per interpretare un personaggio empatico e sofferente.

Luise Befort interpreta Tina: l’amica di Danny, ex tossicodipendente con un passato di abusi, che condivide con lui un legame profondo.

Victoria Mayer interpreta Johanna: la madre di Jessica.

Stephan Kampwirth interpreta Rufus: il padre di Jessica.

Denis Moschitto interpreta Jörg.

Frederick Lau interpreta Dogan.

Henry Horn interpreta Jakob.

Jamie Bick interpreta Wiebke.

