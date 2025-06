Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 6 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Viaggio nell’isola misteriosa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Viaggio nell’isola misteriosa – Trama

Viaggio nell’isola misteriosa (2012), diretto da Brad Peyton, è il sequel di Viaggio al centro della Terra e liberamente ispirato al romanzo di Jules Verne L’isola misteriosa. Il giovane Sean Anderson (Josh Hutcherson) riceve un segnale in codice Morse che lo conduce a credere che suo nonno, scomparso da anni, sia ancora vivo su un’isola leggendaria.

Nonostante i rapporti tesi con il patrigno Hank Parsons (Dwayne Johnson), i due partono per le isole Palau. Qui, insieme al pilota d’elicottero Gabato (Luis Guzmán) e sua figlia Kailani (Vanessa Hudgens), affrontano una tempesta che li conduce sull’isola misteriosa. Scoprono un luogo straordinario con creature insolite, vulcani attivi e segreti nascosti, tra cui il nonno di Sean, Alexander (Michael Caine). Il gruppo deve affrontare pericoli naturali e creature bizzarre per sfuggire all’isola, che rischia di essere sommersa da un terremoto.

Viaggio nell’isola misteriosa – Cast

Josh Hutcherson – Sean Anderson

Dwayne Johnson – Hank Parsons

Michael Caine – Alexander Anderson

Vanessa Hudgens – Kailani

Luis Guzmán – Gabato

Kristin Davis – Liz Anderson

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram